В Элисте пройдёт степной фестиваль искусства и спорта «Кони ветра»

Он пройдет в онлайн-формате на сайте Культура.рф. Проект объединит традиционное искусство с современным, открыв новые возможности для развития креативных индустрий Калмыкии, об этом сегодня рассказали организаторы.

Фестиваль «Кони ветра» – лауреат федеральной программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях». Всего поступили 1 700 заявок по всей стране. Полгода шла борьба. Калмыцкий проект занял II место в номинации «Туризм».

В рамках фестиваля уже провели конкурс работ «Калмыкия –ты космос!» Результаты объявил известный российский космонавт Александр Лавейкин. Победители отмечены памятными подарками, дипломами с его подписью. Кроме того, Лавейкин провёл онлайн-экскурсию по Музею космонавтики, а также заверил, что рисунки победителей увидят и его коллеги, которые сейчас находятся на орбите.