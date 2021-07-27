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18 августа, 21:34
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Субботник провели жители Яшалтинского района

Субботник провели жители Яшалтинского района

Субботник – это всегда праздник. Ведь наведение чистоты и порядка там, где ты живёшь – залог хорошего настроения. Так считают жители села Яшалта, которые подошли к уборке коллективно и с позитивом. Совместно с работниками коммунального хозяйства неравнодушные яшалтинцы, которых, к слову, собралось немало, скосили траву, произвели спил деревьев и вывезли мусор по улице Трудовой. Такие мероприятия не только делают территорию чище, но и объединяют людей. А жители Яшалты подают пример другим.

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