Субботник провели жители Яшалтинского района

Субботник – это всегда праздник. Ведь наведение чистоты и порядка там, где ты живёшь – залог хорошего настроения. Так считают жители села Яшалта, которые подошли к уборке коллективно и с позитивом. Совместно с работниками коммунального хозяйства неравнодушные яшалтинцы, которых, к слову, собралось немало, скосили траву, произвели спил деревьев и вывезли мусор по улице Трудовой. Такие мероприятия не только делают территорию чище, но и объединяют людей. А жители Яшалты подают пример другим.