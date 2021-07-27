За сутки в Калмыкии выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом

За весь период пандемии инфицированы 26 тысяч 981 человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В медучреждениях сейчас лечатся 835 жителей республики. Больше пятисот из них - в Элисте, остальные в госпиталях на базе восьми районных больниц.

35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Летальных исходов на сегодня 510. В режиме домашней изоляции – свыше 4 тысяч человек.