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19 августа, 09:30
НовостиCOVID-19

За сутки в Калмыкии выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Калмыкии выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом

За весь период пандемии инфицированы 26 тысяч 981 человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В медучреждениях сейчас лечатся 835 жителей республики. Больше пятисот из них - в Элисте, остальные в госпиталях на базе восьми районных больниц.

 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Летальных исходов на сегодня 510. В режиме домашней изоляции – свыше 4 тысяч человек.

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