В Элисте пройдет традиционная акция «Россия без табачного дыма»

Сегодня центр Сулда на территории Медицинского колледжа имени Хахлыновой проведёт традиционную акцию «Россия без табачного дыма». В ее рамках элистинцы и гости столицы смогут бесплатно измерить давление, определить с помощью смокилайзера концентрацию углекислого газа в легких, пройти анкетирование, чтобы узнать, как отказаться от курения.

Акция приурочена к Международному дню без табака, утвержденному 31 мая 1988 Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в XXI веке проблема курения исчезла. Но борьба с ней продолжается.

По статистике, в нашей стране употребляют табак около 40% населения. В Калмыкии, по данным регионального Минздрава, курят почти 22 процента жителей старше 15 лет.