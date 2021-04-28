Бату Хасиков встретился с известным журналистом и блогером Ильей Варламовым

Как отметил Глава республики: «Илья обладает колоссальной объемом информации того, как сделать привлекательнее ту или иную территорию для ее жителей и гостей. Особенно приятно, что Илья видит в Калмыкии с ее культурой и историей большой потенциал – место, которое может быть одним из ярких в России. Обязательно воспользуемся его советами, предложениями и идеями».

Хасиков с Варламовым прошлись по центру и парку «Дружба», посмотрели разные объекты и обсудили ряд вопросов по развитию региона. Также Глава республики рассказал, что рад был познакомиться с Янисом Коханко, единомышленником в боевых искусствах. В завершение Глава республики пригласил Илью и его команду посетить степной регион еще раз.