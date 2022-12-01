Калмыцкие поисковики отправились по местам боёв Великой Отечественной войны

Они принимают участие во всероссийской Вахте Памяти - проекте, призванном увековечить имена погибших защитников Отечества. В рамках акции в степи за Хулхутой они собирали стреляные гильзы, осколки мин и снарядов, детали амуниции.



По словам председателя Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрия Халхинова, работа продолжается, ведь это долг перед героями прошлого. Напомню, на территории от Хулхуты до Приютного с 1942го – по 43й погибли 18 тысяч советских солдат.