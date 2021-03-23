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9 апреля, 14:17
НовостиОбществоГород

В Элисте продолжаются традиционные субботники

В Элисте продолжаются традиционные субботники

Каждая пятница в калмыцкой столице посвящена борьбе со стихийными свалками и подготовке города к весенне-летнему периоду. Первая акция состоялась на прошлой неделе. Мероприятия по благоустройству общественных территорий были начаты в прошлом году. Сегодня вновь десятки людей, взяв лопаты и мётлы, примутся за уборку. 

Все, кто хочет, чтобы любимый город преобразился и встретил тепло во всей красе, может присоединиться к акции.

 Инвентарь желающим предоставляет Администрация степной столицы.

  А 24 апреля вся республика примет участие во Всероссийском субботнике.

 

 

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