Сегодня отмечается 90-летний юбилей Калмыцкой республиканской организации Всероссийского общества слепых

Сегодня в Элисте состоится торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию. Всего в степном регионе 4 таких отделения: в Городовиковском, Лаганском и Малодербетовском районах, а также в Элисте.

Для членов общества слепых будет организован праздничный концерт, а также состоится награждение активистов организации.

Подробнее об этом смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».