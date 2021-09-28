Сегодня отмечается 90-летний юбилей Калмыцкой республиканской организации Всероссийского общества слепых
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Сегодня в Элисте состоится торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию. Всего в степном регионе 4 таких отделения: в Городовиковском, Лаганском и Малодербетовском районах, а также в Элисте.
Для членов общества слепых будет организован праздничный концерт, а также состоится награждение активистов организации.
Подробнее об этом смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».