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22 июня, 09:41
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Сегодня в Русском театре драмы и комедии состоится концерт – презентация сборника калмыцких колыбельных «Саатулын дуд»

Сегодня в Русском театре драмы и комедии состоится концерт – презентация сборника калмыцких колыбельных «Саатулын дуд»

Автор проекта – молодая мама Аюна Мазурова, которая вокруг себя объединила активистов. Ее идею даже поддержал Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Он успел написать музыку к двум колыбельным. Поэтому, организаторы посвятили концерт памяти выдающегося композитора.

На сцене выступят Лиджи Горяев, Гилян Бембеева, Дмитрий Шараев, Диана Босхомджиева и другие. Прозвучат как уже полюбившиеся в народе, так и новые колыбельные песни.

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