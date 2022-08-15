8 сентября, 09:10
В Элисте продолжатся ремонт дороги по улице Физкультурная
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Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,325 км. Подрядная организация уже завершила установку временных дорожных знаков, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,325 км. Подрядная организация уже завершила установку временных дорожных знаков, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Согласно плану, на объекте поставят пешеходные ограждения, дорожные знаки, бортовые камни и тротуарную плитку.
Завершение работ можно ожидать в конце ноября.