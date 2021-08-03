В Элисте продолжается Республиканское Первенство по шахматам

Участники со всей Калмыкии от 7 до 19 лет выясняют, кто же лучший. 5 дней турнира позади. Уже в нескольких категориях определены чемпионы и медалисты. Черно-белые баталии проходят по швейцарской системе в 9 туров, среди шести возрастных категорий. 6 октября определятся все победители. Они будут защищать цвета республики на Первенстве ЮФО в Сочи.

Аюр Шуркчиев, представляющий Юстинский район, только вступает в борьбу. За черно-белой доской с 7 лет. Сейчас ему 13: за плечами немало побед и первый юношеский разряд. Летом Аюр стал лучшим в своей возрастной категории в турнире по блиц-шахматам «Август-2021».

В Республиканской спортивной школе по шахматам, по словам директора Савра Матвенова, сегодня занимаются 766 детей. Отрадно, говорит он, что и в школах вновь возрос интерес к интеллектуальной игре, регулярно проводятся соревнования разного уровня.

Педагоги утверждают, что шахматный спорт помогает вырабатывать характер, прививает навыки самоанализа, учит логически мыслить.