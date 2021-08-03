В Лаганском районе снято ограничение на использование в питьевых целях водопроводной воды

Соответствующее Постановление подписал Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. Согласно документу, ограничение снято в городе Лагань и селе Северное.

Об этом сообщает пресс-служба районной администрации .

Взятые последние анализы воды показывают, что вода соответствует гигиеническим нормативам по содержанию химических загрязнителей, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций.

Напомним, 16 сентября были сняты ограничения в селах Красинское и Джалыково.