Сегодня 50-летие отмечает Элистинская средняя школа №12

Новое здание, расположенное в третьем микрорайоне города, распахнуло свои двери в 1971-1972 учебном году. Это стало началом славной истории школы, тогда создавалось учительское братство, закладывались основы традиций, позволивших «двенадцатой» позднее, в начале 90-х годов стать одним из лидеров инновационного педагогического движения в Республике Калмыкия.

Сейчас тут обучается около 1000 детей. У учебного заведения есть свой гимн, герб и флаг. Образование здесь рассматривается с разных сторон: интеллектуальное развитие, физическое, эстетическое, нравственное. Сегодня поздравить свою родную школу пришли ее выпускники и ветераны, а также представители педагогической общественности столицы.