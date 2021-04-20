Калмыцкие спортсмены-паралимпийцы привезли домой россыпь медалей

В Белгороде завершилась Всероссийская летняя спартакиада детей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Юноши и девушки 14-18 лет демонстрировали мастерство в 4 дисциплинах. Калмыцкие спортсмены показали свой бойцовский характер и в результате упорной борьбы завоевали 3 медали в легкой атлетике.

Яна Кальдинова, заняла 3 место в беге на 60 метров и 2 место – на двухсотметровке.

В прыжках в длину бронзу выиграл Данир Бембеев. Всего более 130 детей из 30 регионов страны оспаривали места на пьедестале.