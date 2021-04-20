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19 мая, 16:27
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсмены-паралимпийцы привезли домой россыпь медалей

Калмыцкие спортсмены-паралимпийцы привезли домой россыпь медалей

В Белгороде завершилась Всероссийская летняя спартакиада детей с поражением опорно-двигательного аппарата.

 Юноши и девушки 14-18 лет демонстрировали мастерство в 4 дисциплинах. Калмыцкие спортсмены показали свой бойцовский характер и в результате упорной борьбы завоевали 3 медали в легкой атлетике. 

Яна Кальдинова, заняла 3 место в беге на 60 метров и 2 место – на двухсотметровке. 

В прыжках в длину бронзу выиграл Данир Бембеев. Всего более 130 детей из 30 регионов страны оспаривали места на пьедестале. 

 

 

 

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