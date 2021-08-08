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6 октября, 16:42
НовостиКультура

В Элисте продолжает работу XIII съезд востоковедов России

В Элисте продолжает работу XIII съезд востоковедов России

 

 «Восточные архивы и архивоведение в современном мире: проблемы и перспективы». Эта тема вынесена на обсуждение ученых, академиков ведущих научно-исследовательских учреждений РАН. За три дня проведут пленарные и секционные заседания, частично в онлайн-режиме.

Как и сегодня: на торжественном открытии руководители ряда научных сообществ приветствовали участников дистанционно. Как подчеркнул председатель форума - директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, знаменательно, что I организационный съезд Общества востоковедов Российской Академии наук состоялся в 1997 году здесь же - в Элисте. Аликберов также рассказал о важности внесенной в повестку дня темы.       

Адресовал приветствие участникам XIII съезда востоковедов и Бату Хасиков. Текст озвучил руководитель Администрации Главы республики Чингис Бериков.     

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