В Элисте продолжает работу XIII съезд востоковедов России

«Восточные архивы и архивоведение в современном мире: проблемы и перспективы». Эта тема вынесена на обсуждение ученых, академиков ведущих научно-исследовательских учреждений РАН. За три дня проведут пленарные и секционные заседания, частично в онлайн-режиме.

Как и сегодня: на торжественном открытии руководители ряда научных сообществ приветствовали участников дистанционно. Как подчеркнул председатель форума - директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, знаменательно, что I организационный съезд Общества востоковедов Российской Академии наук состоялся в 1997 году здесь же - в Элисте. Аликберов также рассказал о важности внесенной в повестку дня темы.

Адресовал приветствие участникам XIII съезда востоковедов и Бату Хасиков. Текст озвучил руководитель Администрации Главы республики Чингис Бериков.