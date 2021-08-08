В Волгоградской области продолжаются памятные мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова

Они проходят в городе Дубовка и поселке Садки, где учился прославленный земляк. Туда прибыла делегация из Октябрьского района Калмыкии во главе с руководителем РМО Басангом Убушаевым. Торжества начались с митинга у дома № 24 по улице, названной в честь Санджирова, где участники вспоминали великий подвиг героя. Там же, в Дубовке на Аллее героев состоялось возложение цветов. Почтили память Санджирова и в Дубовском педагогическом колледже, который он закончил в самом начале войны.

Памятные мероприятия уже прошли на Родине Санджирова – в поселке Цаган-Нур. Там бережно хранят память о земляке и его героическом подвиге. Первый орден Красной Звезды Николай Санджиров получил за минирование переднего края обороны в районе Новороссийска. Его взвод обезвредил более семи тысяч мин в ходе наступления советских войск в августе 1943 года. А во время форсирования Днепра под сильным огнём противника на трёх лодках взвод под его командованием сделал 408 рейсов. Переправил на противоположный берег 6 390 человек, 80 тонн боеприпасов, 16 пушек, 698 тонн продовольствия, 620 мин, 8 миномётов и 19 повозок. В июле 1944 года за беззаветную храбрость, проявленные бесстрашие и мужество Санджиров удостоен звания Героя Советского союза. А в августе он погиб в Польше.