Доля твердых коммунальных отходов Калмыкии, которую отправили на обработку, за 8 месяцев превысила 90 процентов

И по этому показателю регион занял четвертое место в рейтинге, сообщает пресс-служба российского экологического оператора. В числе лидеров также Московская, Орловская и Калужская области.

По словам руководства РЭО, национальная цель, которую обозначил Президент - это сортировка ста процентов отходов и снижение их захоронения на полигонах в два раза. Срок обозначен - 2030 год. Одна из функций экологического оператора - оказание поддержки регионам. До конца года проинвестируют 13 проектов на 6 миллиардов рублей в 11 субъектах, в том числе в Калмыкии.