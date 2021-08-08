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6 октября, 17:28
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Доля твердых коммунальных отходов Калмыкии, которую отправили на обработку, за 8 месяцев превысила 90 процентов

Доля твердых коммунальных отходов Калмыкии, которую отправили на обработку, за 8 месяцев превысила 90 процентов

 И по этому показателю регион занял четвертое место в рейтинге, сообщает пресс-служба российского экологического оператора. В числе лидеров также Московская, Орловская и Калужская области.

 По словам руководства РЭО, национальная цель, которую обозначил Президент - это сортировка ста процентов отходов и снижение их захоронения на полигонах в два раза. Срок обозначен - 2030 год. Одна из функций экологического оператора - оказание поддержки регионам. До конца года проинвестируют 13 проектов на 6 миллиардов рублей в 11 субъектах, в том числе в Калмыкии.

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