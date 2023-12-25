27 декабря, 12:07
Калмыкия стала лидером среди субъектов, где вырос процент льготной ипотеки в общем числе выдачи в этом году
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Увеличение составило 11,5%. На втором месте рейтинга расположилась Саратовская область, на третьем – Республика Дагестан. Стоит отметить, что рост этого показателя наблюдается практически во всех субъектах.
К такому выводу пришли эксперты по результатам аналитического исследования. Во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование в России вырос до рекордного уровня: было заключено 336 тысяч ипотечных сделок. Это почти на 70% выше, чем за первые 6 месяцев этого года.