Со следующего года Калмыкия будет закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров в медучреждения

Со следующего года Калмыкия, наряду с другими регионами, будет закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров в медучреждения, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях



Правительство расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения. Изменения коснутся медучреждений в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование: на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и ФАПов.



В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Объем финансирования будет рассчитываться с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.



Сообщили в пресс-службе ведомства.