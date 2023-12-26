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27 декабря, 14:04
НовостиЗдравоохранение

Со следующего года Калмыкия будет закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров в медучреждения

Со следующего года Калмыкия будет закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров в медучреждения

Со следующего года Калмыкия, наряду с другими регионами, будет закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров в медучреждения, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях

Правительство расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения. Изменения коснутся медучреждений в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование: на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и ФАПов.

В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Объем финансирования будет рассчитываться с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Сообщили в пресс-службе ведомства.

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