В эти минуты в Элисте на базе национальной библиотеки «им. А.М. Амур Санана» проходит молодёжный образовательный форум «Уралан -2022»

Участники получат уроки для самостоятельной организации мероприятий, пройдут обучение по командообразованию. Их также ждут тематические лекции, встречи с потенциальными работодателями и яркая культурная программа.

Напомним, масштабный проект проводится с 2011 года. За это время образовательную площадку форума прошли более 1000 участников со всей республики.