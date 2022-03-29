27 апреля, 15:15
В эти минуты в Элисте на базе национальной библиотеки «им. А.М. Амур Санана» проходит молодёжный образовательный форум «Уралан -2022»
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Участники получат уроки для самостоятельной организации мероприятий, пройдут обучение по командообразованию. Их также ждут тематические лекции, встречи с потенциальными работодателями и яркая культурная программа.
Напомним, масштабный проект проводится с 2011 года. За это время образовательную площадку форума прошли более 1000 участников со всей республики.