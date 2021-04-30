В Элисте появится библиотека нового поколения

Библиотека имени Алексея Балакаева, расположенная в восьмом микрорайоне столицы, вошла в проект «Библиотека нового поколения» в рамках национальной программы «Культура» и приняла участие в конкурсном отборе муниципальных учреждений на получение средств на реализацию проектов по созданию модельных библиотек.

В рамках проекта, будет модернизирована библиотечная система, пополнен книжный фонд и обновится материально-техническое оснащение. Также будет приобретена современная компьютерная техника и мебель.