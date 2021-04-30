  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 июня, 14:53
Новости

В Элисте появится библиотека нового поколения

В Элисте появится библиотека нового поколения

Библиотека имени Алексея Балакаева, расположенная в восьмом микрорайоне столицы, вошла в проект «Библиотека нового поколения» в рамках национальной программы «Культура» и приняла участие в конкурсном отборе муниципальных учреждений на получение средств на реализацию проектов по созданию модельных библиотек.

 В рамках проекта, будет модернизирована библиотечная система, пополнен книжный фонд и обновится материально-техническое оснащение. Также будет приобретена современная компьютерная техника и мебель.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия