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1 июня, 14:20
НовостиСтроительство

Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

Новый объект возводится в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» Нацпроекта «Демография». На сегодняшний день там уже завершено устройство железобетонного фундамента, закончены строительно-монтажные работы на цокольном и первом этажах. В данный момент проводится кладка кирпичных стен второго этажа.

Напомним, в новом здании дома-интерната будут предусмотрены необходимые помещения для лечения и реабилитации пожилых граждан и инвалидов, кабинеты для проведения культурного досуга, дневной занятости и обучения.

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