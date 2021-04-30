Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

Новый объект возводится в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» Нацпроекта «Демография». На сегодняшний день там уже завершено устройство железобетонного фундамента, закончены строительно-монтажные работы на цокольном и первом этажах. В данный момент проводится кладка кирпичных стен второго этажа.

Напомним, в новом здании дома-интерната будут предусмотрены необходимые помещения для лечения и реабилитации пожилых граждан и инвалидов, кабинеты для проведения культурного досуга, дневной занятости и обучения.