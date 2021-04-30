Сегодня Международный день защиты детей

В Элисте с самого утра продолжаются концерты, выставки, игры. Главным подарком стало знакомство с персонажем театра кукол – Бадмашкой. Он подарил незабываемую атмосферу. Тем более, в первый день каникул.

Но все мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности.

Появление Бадмашки на сцене в городском парке дети встретили с восторгом. И даже у взрослых не сходила улыбка с лица. Словом, все, кто пришел на праздник окунулись в атмосферу волшебства. Ведь Бадмашка так старался понравиться ребятам. Пел, танцевал и учил калмыцкому языку.

Как признаются сами виновники торжества, за такое короткое время успели Бадмашку полюбить. Таким же веселым и забавным они его и представляли.

Ребята ждут очередной встречи с любимым персонажем, который подарил незабываемый первый летний день. Ну, а какой же праздник без сладкого лакомства. Мороженое получили все. Также был организован благотворительный концерт в ДДТ. Средства от продажи билетов пойдут на поддержку многодетных семей. Представление подготовили юные таланты республики - участники многих конкурсов и фестивалей.

День защиты детей - это не только любимый праздник, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе, защите и внимании.