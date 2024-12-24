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26 декабря, 14:51
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Столица Калмыкии Элиста вышла в финал всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств».

Столица Калмыкии Элиста вышла в финал всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств».

Отдать свой голос за конкурсантов, в том числе за Элисту, можно до 13:00 ч. 28 декабря.

В финал вышли 9 въездных стел муниципальных образований и 9 входных групп общественных пространств из каждого федерального округа.

На конкурс было подано 526 заявок из 76 субъектов Российской Федерации. За две недели полуфинала проголосовало более полумиллиона неравнодушных граждан и выбрали лучшие проекты, отражающие уникальность и красоту населенных пунктов нашей страны.

Награждение победителей пройдет в феврале 2025 года в Национальном центре «Россия».

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