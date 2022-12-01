За минувшую неделю зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 8 получили травмы

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 15 апреля на территории Юстинского района. 32-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной ВАЗ-217030, съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажира госпитализировали в медицинское учреждение.



16 апреля около 5ти утра 18-летний элистинец, управляя автомашиной Лада-Гранта, двигаясь по столичной улице Чкалова, не предоставил преимущества в движении другому транспортному средству и совершил столкновение. В результате в медучреждение с травмами доставлены оба водителя и пассажиры.



15 апреля в 18 часов 42-летний житель Ставропольского края, управляя автомашиной Тойота-Ланд Крузер, двигаясь по ФАД Р-216 "Астрахань – Элиста – Ставрополь", на 186 километре не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате опрокидывания водитель получил ранения.

12 апреля в 19 часов несовершеннолетняя местная жительница, управляя электросамокатом "Сокол", двигаясь по улице Хрущева города Элиста, пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода не спешившись и допустила столкновение с автомашиной Ниссан-ALTIMA, под управлением 37-летнего элистинца. В результате происшествия девочка доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.

За этот же период задержано и отстранено от управления 20 водителей, управлявший автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 4 граждан, ранее лишённые прав. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации вынесено около 4х тысяч постановлений об административном правонарушении.



Сообщила пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.