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20 декабря, 18:02
НовостиОбщество

Особое внимание - безопасности детей на дорогах

Особое внимание - безопасности детей на дорогах

С сегодняшнего дня в республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». За 11 месяцев в Калмыкии зарегистрировано 59 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 детей погибли и 71 получили травмы различной степени тяжести.

В рамках мероприятия в образовательных организациях проведут родительские собрания в дистанционном формате. Рассмотрят вопросы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, об обязательном применении детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей, а также по применению световозвращающих элементов на верхней одежде.

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