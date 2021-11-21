Особое внимание - безопасности детей на дорогах

С сегодняшнего дня в республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». За 11 месяцев в Калмыкии зарегистрировано 59 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 детей погибли и 71 получили травмы различной степени тяжести.

В рамках мероприятия в образовательных организациях проведут родительские собрания в дистанционном формате. Рассмотрят вопросы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, об обязательном применении детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей, а также по применению световозвращающих элементов на верхней одежде.