15 марта, 10:36
 0 °C
127,23
115,2
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 марта, 12:32
НовостиПамять

В Элисте открыта памятная доска Генерал-майору Михаилу Манджиеву

В Элисте открыта памятная доска Генерал-майору Михаилу Манджиеву

Почетному гражданину Республики Калмыкия и ветерану органов государственной безопасности 13 марта исполнилось бы 75 лет.

Мемориальную доску установили на стене дома № 35 во 2 микрорайоне Элисты, где Михаил Манджиев проживал с 1980 по 2018 год.

Почтить память коллеги и товарища пришли сотрудники и ветераны УФСБ России по Калмыкии. Друзья и сослуживцы вспоминают  Михаил Бадма-Горяевича, как человека высокой чести и гражданского долга, заслуги которого навечно останутся в их памяти.
Генерал-майор Манджиев награжден орденом Красной Звезды, медалью ФСБ России «За отличие в военной службе» I степени, неоднократно поощрялся правами Председателя КГБ СССР и Председателя КГБ Калмыцкой АССР.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия