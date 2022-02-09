В Элисте открыта памятная доска Генерал-майору Михаилу Манджиеву

Почетному гражданину Республики Калмыкия и ветерану органов государственной безопасности 13 марта исполнилось бы 75 лет.

Мемориальную доску установили на стене дома № 35 во 2 микрорайоне Элисты, где Михаил Манджиев проживал с 1980 по 2018 год.

Почтить память коллеги и товарища пришли сотрудники и ветераны УФСБ России по Калмыкии. Друзья и сослуживцы вспоминают Михаил Бадма-Горяевича, как человека высокой чести и гражданского долга, заслуги которого навечно останутся в их памяти.

Генерал-майор Манджиев награжден орденом Красной Звезды, медалью ФСБ России «За отличие в военной службе» I степени, неоднократно поощрялся правами Председателя КГБ СССР и Председателя КГБ Калмыцкой АССР.

