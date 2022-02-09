Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей

В этом году он проходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги»

Жители Калмыкии могут обратиться за разъяснениями законодательства в сфере защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг на горячую линию регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, в прошлом году поступило 849 обращений, из них - почти 600 с жалобами на нарушение прав потребителей. Еще 250 - по вопросам соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.