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15 марта, 11:24
Новости

Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей

Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей

В этом году он проходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги»

Жители Калмыкии могут обратиться за разъяснениями законодательства в сфере защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг на горячую линию регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, в прошлом году поступило 849 обращений, из них - почти 600 с жалобами на нарушение прав потребителей. Еще 250 - по вопросам соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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