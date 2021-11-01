В Элисте открылся первый в стране памятник Евгению Зиничеву, возглавлявшему МЧС России

Он остался в наших сердцах. Человек с большой буквы, личность, мужественный и преданный своему делу. Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре, исполняя служебный долг. Это дань памяти Герою, чья жизнь была посвящена безопасности людей.

О нем слагают стихи. Строки одного из них в исполнение автора прозвучали в Элисте на открытии первого в стране памятника Герою нашего времени, беззаветно преданного своему народу, своей Отчизне. Он установлен в парке Спасателей. «Его гибель стала невыносимой утратой для всей страны», отметил Глава республики Бату Хасиков, открывая церемонию.

«Без сомнения, подчеркнул Бату Хасиков, подвиг Зиничева – яркий пример героизма и преданности Родине». Руководители - республики и федерального ведомства - были лично знакомы. Заместитель министра МЧС Андрей Гурович рассказал, что Евгений Николаевич хорошо знал историю калмыцкого народа, его героическое прошлое, для него степной край был олицетворением родины настоящих воинов-патриотов.

А служба в МЧС под руководством Евгения Зиничева – была самым счастливым временем в жизни, говорит Гурович.

Слова, идущие от сердца и души, звучат из уст всех, кто пришел почтить память Евгения Зиничева. Советник главы МЧС, Герой России Андрей Мерзликин подчеркнул, что более ответственного руководителя, доброго и душевного, он не встречал.

Воплотил проект, инициированный руководством степного региона, известный скульптор, Народный художник России Салават Щербаков. Работа над бронзовым бюстом длилась чуть более трех месяцев. В эскиз вносили свои правки и родные Героя.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Творческая группа находилась там на съемках документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Зиничеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.