Восьмилетний спортсмен из Калмыкии - победитель Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
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Турнир "Кубок Арктики" начался 4 декабря в Архангельске. Участие в нем приняли около 600 молодых, перспективных спортсменов из 31 региона России, а также из Республики Беларусь.
Турнир "Кубок Арктики" начался 4 декабря в Архангельске. Участие в нем приняли около 600 молодых, перспективных спортсменов из 31 региона России, а также из Республики Беларусь.
Калмыцкий греко-римский борец Баир Очиров занял 1 место в весовой категории до 26 кг среди ребят 2013 года и младше. Помог достичь этой цели спортсмену его тренер Дмитрий Очиров.