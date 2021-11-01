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6 декабря, 13:00
НовостиСпорт

Восьмилетний спортсмен из Калмыкии - победитель Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Восьмилетний спортсмен из Калмыкии - победитель Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Турнир "Кубок Арктики" начался 4 декабря в Архангельске. Участие в нем приняли около 600 молодых, перспективных спортсменов из 31 региона России, а также из Республики Беларусь.

Калмыцкий греко-римский борец Баир Очиров занял 1 место в весовой категории до 26 кг среди ребят 2013 года и младше. Помог достичь этой цели спортсмену его тренер Дмитрий Очиров. 

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