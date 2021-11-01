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6 декабря, 12:26
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Представитель Калмыкии Батр Баинхараев стал победителем трека «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России»

Представитель Калмыкии Батр Баинхараев стал победителем трека «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России»

Напомним, это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалы конкурса состоялись в ростовском ДонЭкспоцентре. В течение конкурсных дней участники прошли оценочные испытания – работали в командах, решали управленческие кейсы из практики руководителей. Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты. В мероприятиях принимали участие 172 представителя Южного федерального округа. Всего в региональных финалах треков конкурса победителями стали 17 человек. Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Калмыкию в суперфинале представит Батр Баинхараев.

Батр - исполнительный директор ПАО «Сбербанк», он занимается производными финансовыми инструментами и управляет портфелем облигаций. Кроме того, принимает участие в благотворительных проектах в сфере образования в Элисте.

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