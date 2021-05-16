В Элисте открылся Международный фестиваль креативных индустрий «Глокализация»

Всего предусмотрено 4 направления: музыка, стрит-арт, фото, а также докнаблюдение – это метод съемки при создании кинокартины.

Всего 56 человек подали заявку на участие. Цель проекта – создать в Калмыкии арт-пространство с безграничным творческим потенциалом. Он организован национальным фондом «Наследие Бумбы» при поддержке министерства культуры и туризма республики.

Бурятский рэпер Тимур Бубеев в степной республике не впервые. В этот раз приехал вместе со своей музыкальной группой, чтобы обменяться опытом. Поделиться есть чем: его треки в интернете собирают миллионы прослушиваний, получают радиоротацию. Тимуру интересно, какой будет композиция, если объединить национальные мотивы двух братских народов.

А Данзану Левгинову интереснее секция документального наблюдения. Говорит, это еще одна возможность расширить свои знания в сфере операторского искусства и режиссуре. Вот уже пять лет, он познает азы кинопроизводства. А сейчас занимается съемками первого комедийного боевика «Грузоперевозчик. Калмыцкий вариант».

Руководитель Фестиваля – известный российский режиссер Элла Манжеева. Рассказывает, что идея его создания пришла неожиданно. Хотелось организовать единую творческую базу, собрать креативную молодежь для обмена новыми проектами, обсуждения цифровых возможностей, позволяющих реализовать задумки. У каждого есть уникальный код, который позволяет чувствовать себя творцом, нужны лишь инструменты, чтобы его транслировать, говорит режиссёр. И готова помочь ребятам, выбравшим секцию документального наблюдения.

Почти все участники уверены, что получат на Фестивале уникальный опыт. Кто-то раскроет свой творческий потенциал, а другие – в очередной раз смогут убедиться, что занимаются любимым делом, с которым готовы связать жизнь.

Любой процесс обучения нужно закрепить экзаменом. Его предстоит сдать и участникам Международного фестиваля креативных индустрий «Глокализация». В день выпуска они должны подготовить концерт, кинопроект и выставку.