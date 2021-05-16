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12 июня, 09:21
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Сегодня – День России

Сегодня – День России

В Калмыкии пройдет ряд мероприятий, посвященных этому празднику, главным из которых станет большой праздничный  концерт, он состоится вечером на площади Победы

А с утра здесь развернётся целая ярмарка по продаже кулинарных и кондитерских изысков, напитков и зона-барбекю. В 11 часов стартует Первый городской фестиваль «Дети Калмыкии».

По традиции, в этот день состоится торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным жителям страны, достигшим 14-летнего возраста.

Вечером же  жителей и гостей своим творчеством  порадуют артисты Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», Ставропольского Казачьего ансамбля «Вольная степь» и солисты этно-группы из Якутии «Айархаан».

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