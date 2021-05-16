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11 июня, 20:33
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Сегодня ровно в полночь стартует телемарафон «Широка страна моя родная…», посвященный Дню России

Сегодня ровно в полночь стартует телемарафон «Широка страна моя родная…», посвященный Дню России

ГТРК «Калмыкия» – среди его участников. Беспрецедентный проект был организован ВГТРК. Его главная цель - помочь зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры.

24-часовая телевизионная вахта охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Прямая трансляция - на российской мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU»

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