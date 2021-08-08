В Элисте открылась выставка молодых художников

Любители современности, разнообразности форм и выхода за рамки классического искусства смогли познакомиться с творчеством молодых креативных личностей. Организаторы мероприятия – Герл Путеева, Кристина Добр, Герл Эрендженова и Виктория Сарангова первую совместную выставку назвали «Му», что в переводе с калмыцкого означает «Плохая».

Еще по старинной традиции, этим словом отпугивали злых духов, привлекая в жизнь все хорошее. Яркие картины и черно – белые фотографии 20 авторов выполнены в разных техниках. К примеру, магистр искусств Виктория Сарангова представила 4 свои творческие работы.