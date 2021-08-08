6 октября, 15:56
 10 °C
83,93
72,57
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 октября, 18:03
НовостиКультура

В Элисте открылась выставка молодых художников

В Элисте открылась выставка молодых художников

Любители современности, разнообразности форм и выхода за рамки классического искусства смогли познакомиться с творчеством молодых креативных личностей.  Организаторы мероприятия – Герл Путеева, Кристина Добр, Герл Эрендженова и Виктория Сарангова первую совместную выставку назвали «Му», что в переводе с калмыцкого означает «Плохая».

Еще по старинной традиции, этим словом отпугивали злых духов, привлекая в жизнь все хорошее.  Яркие картины и черно – белые фотографии 20 авторов выполнены в разных техниках. К примеру, магистр искусств Виктория Сарангова представила 4 свои творческие работы.

2

3

4

5

 

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия