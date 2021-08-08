Пограничники Калмыкии пресекли несколько фактов незаконной добычи рыбы с начала недели

Сначала текущей недели пограничники Калмыкии и Астраханской области обнаружили более 630 различных браконьерских орудий лова в рамках операции «Путина-2021». Незаконная ловля рыбы, продолжает наносить непоправимый ущерб всей рыбохозяйственной отрасли и экологии региона. Как сообщает профильное министерство, в естественную среду обитания было выпущено свыше 1500 экземпляров рыбы частиковых видов – это судак, щука, лещ и др. По всем фактам выявленных правонарушений проводится проверка.