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6 октября, 18:36
НовостиКриминал

Пограничники Калмыкии пресекли несколько фактов незаконной добычи рыбы с начала недели

Пограничники Калмыкии пресекли несколько фактов незаконной добычи рыбы с начала недели

Сначала текущей недели пограничники Калмыкии и Астраханской области обнаружили более 630 различных браконьерских орудий лова в рамках операции «Путина-2021». Незаконная ловля рыбы, продолжает наносить непоправимый ущерб всей рыбохозяйственной отрасли и экологии региона. Как сообщает профильное министерство, в естественную среду обитания было выпущено свыше 1500 экземпляров рыбы частиковых видов – это судак, щука, лещ и др. По всем фактам выявленных правонарушений проводится проверка.

 

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