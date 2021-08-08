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6 октября, 17:48
НовостиСельское хозяйство

К участникам и гостям сельхозвыставки «Золотая осень» в режиме видеосвязи обратился Михаил Мишустин

К участникам и гостям сельхозвыставки «Золотая осень» в режиме видеосвязи обратился Михаил Мишустин

 

Сегодня состоялось официальное открытие этого масштабного смотра достижений сельского хозяйства. Напомним, в нем принимает участие 13 племенных хозяйств Калмыкии.

Премьер-министр поздравил работников АПК с наступающим праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и поблагодарил их за вклад в отрасль, которая показывает впечатляющие результаты.

Так, в этом году более чем на треть выросли объемы производства фруктовых и овощных соков, увеличился выпуск  детского питания. С 2020 года аграрные ВУЗы создали 56 новых сортов сельхозкультур. В этом году принято 18 законов для аграриев и малого бизнеса на селе.

Также в 82 регионах реализуется программа развития сельских территорий. Планируется ввести в эксплуатацию 54 тысячи квадратных метров жилья за счет предоставления соцвыплат, реализовать более 3 тысяч проектов благоустройства.

 Кроме того, в этом году более 50 тысяч семей улучшат жилищные условия благодаря «Сельской ипотеке».

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