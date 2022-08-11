В Элисте открылась аллея имени Эренцена Бадмаева

Сегодня, в день 77-й годовщины окончания Второй Мировой войны по инициативе МВД Калмыкии прошел торжественный митинг в честь открытия аллеи имени Героя Советского Союза Бадмаева Эренцена Бадмаева. Она располагается между улицей Буденного и спортивным комплексом «Ойрат-Арена».



Сотрудники калмыцкой полиции почтили память Эренцена Лиджиевича, а также солдат, отстоявших независимость Родины ценой собственных жизней, минутой молчания и возложили цветы.



Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.