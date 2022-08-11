2 сентября, 12:49
 31 °C
60,28
60,24
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 сентября, 15:23
НовостиСобытиеПамятьГород

В Элисте открылась аллея имени Эренцена Бадмаева

В Элисте открылась аллея имени Эренцена Бадмаева

Сегодня, в день 77-й годовщины окончания Второй Мировой войны по инициативе МВД Калмыкии прошел торжественный митинг в честь открытия аллеи имени Героя Советского Союза Бадмаева Эренцена Бадмаева. Она располагается между улицей Буденного и спортивным комплексом «Ойрат-Арена».

Сотрудники калмыцкой полиции почтили память Эренцена Лиджиевича, а также солдат, отстоявших независимость Родины ценой собственных жизней, минутой молчания и возложили цветы.

Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия