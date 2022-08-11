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2 сентября, 11:26
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Приоткрывая двери в Калмыцкий казачий кадетский корпус

Приоткрывая двери в Калмыцкий казачий кадетский корпус

В эти дни в республике с рабочим визитом находится начальник отдела по работе с казачьей молодёжью Всероссийского казачьего общества Василий Кошмар. Он посетил казачий кадетский корпус имени Городовикова и принял участие в торжественном построении кадетов.

В ходе визита осмотрели новую спортивную площадку, ученические классы, корпус для проживания молодых казаков - в нем созданы прекрасные условия для обучения и всестороннего развития.

Особое внимание уделяется спортивной подготовке - есть тренажёрный зал, скалодром, полоса препятствий и новый спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной площадкой и современной беговой дорожкой.

В планах регионального казачества - проводить на базе корпуса учебно-тренировочные сборы для классов казачьей направленности и принимать активное участие в мероприятиях войска Донского и Всероссийского казачьего общества.

Фото из аккаунта Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского.

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