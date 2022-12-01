В Элисте осужден бывший банковский работник за изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.187 УК РФ, (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Судом установлено, что в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года, находясь на рабочем месте в Операционном офисе "Калмыцкий" Южного филиала ПАО "Росбанка", занимая последовательно должности главного менеджера по работе с клиентами малого бизнеса, главного кредитного эксперта изготовил в целях использования поддельные платежные поручения без личного участия клиентов и подписал за них.



Таким образом он изготовил 33 платежных поручения на индивидуальных предпринимателей - жителей республики. С целью достигнуть определенные показатели работы он несколько раз использовал ранее представленные документы индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем для активации открытых им расчетных счетов он без участия вышеуказанных индивидуальных предпринимателей вносил личные средства на их расчетные счета, после этого вновь переводил средства на расчетный счет другого предпринимателя, создавая при этом видимость работы и движение денежных средств по счетам.



Приговором Элистинского городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.