По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с



В связи с этим, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.



В случае возникновения внештатных ситуаций, звоните по телефонам 101, 112.



Сообщает: ГУ МЧС по РК