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20 февраля, 13:10
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По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с

По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с

По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с

В связи с этим, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

В случае возникновения внештатных ситуаций, звоните по телефонам 101, 112.

Сообщает: ГУ МЧС по РК

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