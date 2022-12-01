20 февраля, 13:10
По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с
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По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с
По данным Калмыцкого ЦГМС, 21 февраля местами на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 25 м/с
В связи с этим, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.
В случае возникновения внештатных ситуаций, звоните по телефонам 101, 112.
Сообщает: ГУ МЧС по РК