Рифат Сабитов вошел в состав обновлённого президиума Совета Общественных палат России

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В Общественной палате прошло первое заседание обновлённого состава президиума Совета Общественных палат России.

Председателем президиума вновь был избран Игорь Селиванов — глава Общественной палаты Калининградской области, заместителем председателя стал Вячеслав Бочаров — первый замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации.

В состав президиума Совета впервые вошел председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

«Своей главной задачей я вижу организацию системного взаимодействия региональных общественных палат со СМИ, популяризацию их работы, осуществление совместных социальных проектов, направленных на консолидацию общества, развитие добровольческого движения, благотворительности, борьбу со лживой и провокационной информацией, продвижение подлинных гражданских активистов», — отметил Рифат Сабитов.

Совет общественных палат России существует уже более 10 лет. Он объединяет руководителей общественных палат субъектов Российской Федерации и представителей федеральной Общественной палаты.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/179281