7 ноября, 14:49
В Элисте официально открыли улицу имени Дорджи Чокаева – ветерана Великой Отечественной войны
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В день его 100-летия там собрались земляки героя и жильцы улицы, чтобы почтить память о ратных и трудовых подвигах Дорджи Нимгировича.
В день его 100-летия там собрались земляки героя и жильцы улицы, чтобы почтить память о ратных и трудовых подвигах Дорджи Нимгировича.
Он был одним из воинов прославленной 110 Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. 80-летие со дня формирования которой республика отмечает в этом году.