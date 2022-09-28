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7 ноября, 14:49
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В Элисте официально открыли улицу имени Дорджи Чокаева – ветерана Великой Отечественной войны

В Элисте официально открыли улицу имени Дорджи Чокаева – ветерана Великой Отечественной войны

В день его 100-летия там собрались земляки героя и жильцы улицы, чтобы почтить память о ратных и трудовых подвигах Дорджи Нимгировича.

Он был одним из воинов прославленной 110 Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. 80-летие со дня формирования которой республика отмечает в этом году.

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