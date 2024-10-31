В Элисте объявили имена победителей соревнований по боксу посвященных памяти заслуженного тренера России и Таджикистана, Почетного гражданина Республики Калмыкия, заслуженного работника физической культуры России Церена Балзанова

За четыре дня кто-то уже успел испытать как радость победы, так и горечь поражений. Как было отмечено, калмыцкие спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки. Всего в первенстве участвуют около 200 спортсменов из разных регионов и стран СНГ. По словам главы региона Бату Хасикова, такие состязания помогут боксерам приобрести необходимый опыт, улучшить мастерство и подготовиться к соревнованиям более высокого уровня.