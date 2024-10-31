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3 ноября, 11:43
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Сегодня в селе Троицкое состоялся фестиваль национальных культур «Братских народов союз вековой» ко Дню народного единства, который страна отметит уже завтра - 4 ноября

Сегодня в селе Троицкое состоялся фестиваль национальных культур «Братских народов союз вековой» ко Дню народного единства, который страна отметит уже завтра - 4 ноября

Россия — Родина моя! Эти слова могут сказать люди разных наций и народностей, которые живут в нашей стране. Все они говорят на разных языках, имеют свои национальные традиции, но общее у них и у нас с вами – это любовь к своей Родине. Эта мысль красной нитью прошла сегодня в течение всего мероприятия. В нем приняли участие творческие коллективы из соседних регионов.

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