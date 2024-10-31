Савр Катаев принимает участие в Уральском Форуме национальных оркестров России

Об этом он сообщил в личном аккаунте в соцсети. Форум проходит в Екатеринбурге и стал площадкой для встреч, диалога и обмена опытом между руководителями и дирижёрами в области культуры и народного исполнительства по созданию условий для взаимодействия и сотрудничества концертных организаций и коллективов. В этом году участниками встречи стали около 200 делегатов со всей страны. В течение двух дней будет идти профессиональный разговор. Участники научно-практической конференции обсудят, как найти баланс между новаторством и традицией в репертуаре национального оркестра, вопросы обогащения репертуара, авторского права и продвижения народного исполнительства.

Мероприятие завершится 3 ноября.

Видео от Савра Катаева