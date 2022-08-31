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20 сентября, 14:36
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В Элисте обустроили пространство вокруг памятника Давиду Кугультинову

В Элисте обустроили пространство вокруг памятника Давиду Кугультинову

По инициативе Главы Калмыкии Бату Хасикова там установили современные и лаконичные фонтаны. Ранее в сквере высадили более 40 деревьев и кустарников, а также разбили клумбы для цветов.

"Давид Кугультинов притягивает к себе своей масштабностью и харизмой. То, как он чувствовал жизнь и передавал это через поэзию, никого не оставляет равнодушным. Взращивайте в себе все лучшее, друзья" - пишет в своих социальных сетях Глава республики.

Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.

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