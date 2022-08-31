В Элисте обустроили пространство вокруг памятника Давиду Кугультинову

По инициативе Главы Калмыкии Бату Хасикова там установили современные и лаконичные фонтаны. Ранее в сквере высадили более 40 деревьев и кустарников, а также разбили клумбы для цветов.



"Давид Кугультинов притягивает к себе своей масштабностью и харизмой. То, как он чувствовал жизнь и передавал это через поэзию, никого не оставляет равнодушным. Взращивайте в себе все лучшее, друзья" - пишет в своих социальных сетях Глава республики.



Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.