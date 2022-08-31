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20 сентября, 16:06
НовостиБлаготворительность

Продолжаются работы по строительству Кетченеровского хурула

Продолжаются работы по строительству Кетченеровского хурула

На сегодняшний день уже возведены стены храма. Как сообщили в РМО, в поселке Ергенинский организована благотворительная акция по сбору денежных средств. Там состоялся большой концерт с участием народного фольклорного ансамбля "Көк булг", солистов Государственного ансамбля песни и танца "Тюльпан" Анатолия Мучкаева, известных исполнителей: Леонида Очир-Горяева, Герензел Сельдиковой.

Ярким выступлением порадовали и юные артисты, воспитанники детского сада "Герл". Пожертвования внесли трудовые коллективы, фермеры, выпускники школ, представители всех родов, проживающих в посёлке. В итоге было собрано - 435 000 рублей.

Фото из аккаунта Администрации Кетченеровского РМО.

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