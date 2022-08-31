20 сентября, 10:53
 21 °C
60,04
60,17
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 13:52
НовостиЭкономика

Инфляция в Калмыкии снизилась до 13,8%

Инфляция в Калмыкии снизилась до 13,8%
Как сообщает пресс-служба российского банка, причиной этому стали более благоприятные, в сравнении с прошлым годом, погодные условия на юге России, расширение посевных площадей и хороший урожай. Благодаря господдержке животноводы увеличили темпы производства мяса и молока, ну а рекордный урожай зерна и наращивание производства комбикормов сократили расходы местных хозяйств. Перечисленные факторы оказали влияние на цены продовольственных товаров.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в августе также снизился – до 17,2%.
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия