Инфляция в Калмыкии снизилась до 13,8%

Как сообщает пресс-служба российского банка, причиной этому стали более благоприятные, в сравнении с прошлым годом, погодные условия на юге России, расширение посевных площадей и хороший урожай. Благодаря господдержке животноводы увеличили темпы производства мяса и молока, ну а рекордный урожай зерна и наращивание производства комбикормов сократили расходы местных хозяйств. Перечисленные факторы оказали влияние на цены продовольственных товаров.



Темп прироста цен на непродовольственные товары в августе также снизился – до 17,2%.