В Элисте обсудили стратегию цифрового развития Калмыкии

Внедрение цифровых технологий в самые различные сферы жизни, такие как промышленность или образование, особенно актуально в эпоху стремительного развития информатизации. Так, с осени в Элисте запущена система транспортных карт, популярностью у жителей пользуются и интернет порталы для записи к врачу или получения различных госуслуг. Стратегию цифрового развития Калмыкии, а также последние тенденции в сфере регионального IT обсудили на встрече профильный министр Алексей Этеев и член экспертного совета «Лидеры Калмыкии» Кермен Манджиева.