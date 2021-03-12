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31 марта, 19:21
Новости

В Элисте обсудили стратегию цифрового развития Калмыкии

В Элисте обсудили стратегию цифрового развития Калмыкии

 Внедрение цифровых технологий в самые различные сферы жизни, такие как промышленность или образование, особенно актуально в эпоху стремительного развития информатизации. Так, с осени в Элисте запущена система транспортных карт, популярностью у жителей пользуются и интернет порталы для записи к врачу или получения различных госуслуг. Стратегию цифрового развития Калмыкии, а также последние тенденции в сфере регионального IT обсудили на встрече профильный министр Алексей Этеев и член экспертного совета «Лидеры Калмыкии» Кермен Манджиева.

 

 

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